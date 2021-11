Nervøse innbyggere har startet opprydningen på Salomonøyene

NTB

Knust glass, søppel og utbrente bygninger preger deler av hovedstaden Honiara på Salomonøyene. Nå har opprydningen startet etter flere dager med opptøyer.

På et gatehjørne i Chinatown, der bygninger ble stukket i brann og butikker plyndret, har ingeniørstudenter tatt raker og spader i bruk for å rydde gaten, forteller AFPs korrespondenter.

Hauger med søppel fyller fortsatt gatene og minner om de voldelige demonstrasjonene på den lille øynasjonen i Stillehavet. Opptøyene startet som en protest mot fattigdom, sult og frustrasjon over statsminister Manasseh Sogavares regjering.

Politiet jobber med å identifisere de tre forkullede likene som ble funnet i en butikk i bydelen Chinatown. Ellers er det registrert få andre alvorlige skadde, ifølge Røde Kors.

Tilbake til normalen – nesten

Et nattlig portforbud som varer på ubestemt tid og om lag 150 fredsbevarende soldater fra Australia og Papua New Guinea, i tillegg til lokalt politi, har bidratt til å dempe uroen.

– Situasjonen har roet seg, og folk har vendt tilbake til hverdagen, men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til hva som kan skje, sier Kennedy Waitara i Røde Kors til AFP.

Waitara sier mange matbutikker ble stukket i brann i opptøyene.

– Det er ikke overraskende dersom vi får en matmangel og økte priser, sier han.

Mange var også for redde til å delta på gudstjenester søndag i det dypt religiøse øysamfunnet med 800.000 innbyggere, forteller Nason Ta'ake i Wesley United Church i Honiara.

Økonomisk krise

To år med pandemi-stengte grenser har gjort stor skade på Salomonøyenes allerede skjøre økonomi og ført til økt arbeidsledighet og fattigdom.

I alt 56 bygninger i hovedstaden ble stukket i brann og plyndret, og mange butikkeiere må regne med at det tar over et år å hente seg inn igjen økonomisk, viser et overslag som sentralbanken på Salomonøyene offentliggjorde i helgen.

Det økonomiske tapet er ventet å bli minst 28 millioner dollar, og sentralbanksjefen advarer om at landets økonomi er satt ytterligere tilbake som følge av opptøyene.

– Veldig ustabilt

Australias statsminister Scott Morrison sier søndag at han regelmessig blir orientert om de fredsbevarende styrkene som landet har sendt. Han sier at Fiji trolig også sender soldater.

– Selv om situasjonen er veldig ustabil, er det per nå ingen områder det ikke er kontroll på, sier Morrison.

Han peker på at det er opp til Salomonøyene selv å finne en løsning på krisen.

– Det er ikke vår jobb å blande oss inn i deres demokrati eller hvordan de løser problemer, sier Morrison og understreker at de australske soldatene kun skal sørge for ro og orden.

Over 100 pågrepet

Mange innbyggere på Salomonøyene mener regjeringen er korrupt og altfor vennlig innstilt til Kina og andre utenlandske interesser.

Demonstranter rettet sinnet direkte mot Sogavare og hans regjering. En mobb forsøkte å stikke nasjonalforsamlingen og statsministerens bolig i brann, mens politiet svarte med tåregass og varselskudd.

Over 100 personer er pågrepet for plyndring og lignende aktiviteter, opplyste politiet lørdag.