Sikkerhetsvakt i USA drept mens han voktet TV-team

NTB

Sikkerhetsvakten ble skutt og drept mens han beskyttet journalister fra en nyhetskanal i San Francisco-området som dekket en bølge av butikkinnbrudd i regionen.

– Vi er knust over tapet av sikkerhetsvakten og vennen vår, Kevin Nishita. Vår dypeste medfølelse går til Kevins kone, hans barn, hans familie og alle hans venner og kolleger, sier visepresident og daglig leder Jim Rose i KRON-TV i en uttalelse.

Nishita jobbet som væpnet vakt for Star Protection Agency og sørget for sikkerheten til TV-nyhetsteam i regionen. De er ofte utsatt for ransforsøk på grunn av utstyret deres.

Han ble skutt i magen da kamerautstyret til KRON-TVs team ble forsøkt ranet nær sentrum av Oakland onsdag, opplyser politiet.

Nyhetsteamet dekket et ran der en gruppe tyver brøt seg inn og stjal fra en klesbutikk.

Det har vært en rekke tjuverier fra eksklusive butikker den siste tiden i området. Også i Los Angeles og Beverly Hills og andre steder i landet meldes det om flere sjokkbrekk mot butikker.