67 pågrepet i Iran etter protester

Elveleiet i Isfahan i Iran har vært et samlingsstedet for bønder og andre fra hele Isfahan-provinsen som protesterer mot mangelen på vann. Dette bildet er tatt 19. november ved starten av en ukelang protest. Foto: Hamidreza Nikoomaram / Fars News Agency via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Opprørspoliti ble lørdag sendt til den iranske byen Isfahan, dagen etter at mange ble pågrepet for å ha deltatt i voldelige protester over en uttørket elv.