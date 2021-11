Uværet i Storbritannia har krevd sitt tredje offer

NTB

En tredje person har mistet livet i det kraftige uværet som har herjet i deler av Storbritannia og ført med seg kraftig vind, regn og snø.

En 35 år gammel mann døde da bilen hans ble truffet av et tre i Aberdeenshire i Skottland på fredag, skriver BBC.

Samme dag døde en mann i Antrim i Nord-Irland da et tre falt over bilen hans, og en annen mann døde også da han ble truffet av et fallende tre i Cumbria i Nord-England.

I Aberdeenshire ble også en politibil som rykket ut til ulykken, smadret av et veltet tre.

Stormen som har fått navnet Arwen, var lørdag i ferd med å blåse fra seg i Storbritannia, men den britiske værtjenesten Met Office advarte om fortsatt regn, sludd og snø.

Vinden kom opp i en styrke på 43,8 meter i sekundet i Northumberland, og om lag 120 lastebiler ble stående fast på en snødekt motorvei i området. I Skottland mistet mer enn 100.000 innbyggere strømmen.