Russlands etterretningssjef om russiske angrepsplaner: – Ondsinnet propaganda

– Russland har ingen planer om å invadere Ukraina, sier sjefen for Russlands etterretningstjeneste, Sergei Naryshkin. (Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

Mens verdens øyne er rettet mot store russiske troppeansamlinger langs grensen til Ukraina, avviser etterretningssjefen i Russland planer om invasjon.

– Jeg trenger å berolige alle. Ingenting slikt kommer til å skje, sa sjefen for Russlands etterretningstjeneste, Sergei Naryshkin, i et intervju sendt på statlig russisk fjernsyn, melder Reuters lørdag kveld.

Ifølge Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er en uvanlig stor militær kampstyrke utplassert langs grensen til Ukraina.

Styrkene inkluderer stridsvogner, artilleri, armerte enheter, elektroniske krigføringssystemer og regulære kampstyrker.

Nato: – Det vil få konsekvenser

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Russiske soldater har i lengre tid trent sammen med hviterussiske styrker på operasjoner til lands, vanns og i luften. Bombefly, fallskjermsoldater og marinefartøy er i høy beredskap.

Nato-sjefen har i klare ordelag advart Russland mot å gå til krig mot Ukraina.

– Hvis Russland bruker makt mot Ukraina, så vil det ha kostnader. Det vil få konsekvenser. Derfor fortsetter vi å be Russland om å deeskalere, sa Stoltenberg på en pressekonferanse fredag.

– Russland har ingen planer om å invadere Ukraina

I denne svært spente situasjonen kommer utspillet fra sjefen for Russlands etterretningstjeneste, Sergei Naryshkin, som et svar på Vestens retorikk.

– Russland har ingen planer om å invadere Ukraina. Alt som skjer rundt dette temaet akkurat nå er selvfølgelig ondsinnet propaganda fra det amerikanske utenriksdepartementet, parerer Naryshkin.

Han viser til at Russland gjentatte ganger har sagt at det står fritt til å flytte sine tropper på sitt eget territorium og at slike bevegelser ikke bør være grunn til bekymring.

Norsk E-sjef: – Kan lede til en krig i Ukraina av et relativt solid omfang

Etterretningssjef Nils Andreas Stensønes. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix Les mer Lukk

Den norske etterretningssjefen Nils Andreas Stensønes slo fredag alarm om den massive russiske styrkeoppbyggingen.

– Det er cirka 100.000 soldater støttet med avanserte og tunge våpen, luftvern og en del kystforsvarskapasiteter som ligger rundt Ukraina. Det er så alvorlig at det kan, og jeg understreker kan, lede til en krig i Ukraina av et relativt solid omfang. Det trenger ikke å gjøre det, det er avhengig av hvilke vurderinger Russland gjør etter hvert som tiden går, sa Stensønes til TV 2.

– Tredje verdenskrig banker på døren vår

I debattprogrammet «60 minutter» uttalte militæreksperten Igor Korotsjenko før helgen.

– La oss si det som det er: Tredje verdenskrig banker på døren vår. Den vil springe ut fra Polen og Ukraina, sa Korotsjenko.

Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har ukrainske myndigheter avdekket planer om et kuppforsøk som angivelig skal skje i begynnelsen av desember. Dette er blitt kontant avvist av russiske myndigheter.

Video: E-tjenesten: Russland og Kina utgjør fortsatt de viktigste sikkerhetstruslene mot Norge