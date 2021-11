Fauci: Omikron kan allerede ha kommet til USA

– Når du har et virus som viser så høy smittegrad, og du allerede ser tilfeller som følge av reise i Israel og Belgia og andre steder, så vil den nesten helt sikkert rekke over hele verden etter hvert, sa USAs smitteverntopp Anthony Fauci under et intervju på the Today Show. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

Les mer

Lukk