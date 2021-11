Kina gjennomførte øvelse nær Taiwanstredet etter amerikansk besøk

Den kinesiske hæren har utført en militærøvelse nær Taiwanstredet etter at en gruppe amerikanske politikere besøkte Taiwan. Her snakker lederen for kongressdelegasjonen, Mark Takano, med øyas president Tsai Ing-wen.

NTB

Den kinesiske hæren har utført en militærøvelse til sjøs og i lufta nær Taiwanstredet etter at en gruppe amerikanske politikere besøkte Taiwan.

En kinesisk talsperson beskriver øvelsen som «en marine- og flyvåpen-kampberedskapspatruljering».

Den amerikanske gruppen ankom øya torsdag for å tilby sin støtte til taiwanske myndigheter, som Beijing anklager for å arbeide for uavhengighet for øya. Som svar utførte den kinesiske hæren fredag ​​øvelsen.

Dette er et nødvendig tiltak som svar på den nåværende situasjonen i Taiwanstredet, la han til.

– Hæren vil fortsette å være i høy beredskap og ta alle nødvendige tiltak for å motvirke, når som helst, enhver innblanding fra eksterne styrker og enhver konspirasjon fra separatister som søker den såkalte Taiwan-uavhengigheten, het det videre.

Kinas utenriksdepartement uttrykte fredag ​​Beijings «faste motstand» mot det amerikanske besøket, det andre av kongressmedlemmer på øya denne måneden.

Delegasjonen møtte Taiwans president Tsai Ing-wen torsdag for å vise sin støtte.

– Taiwan vil fortsette å trappe opp samarbeidet med USA for å opprettholde våre felles verdier om frihet og demokrati, og for å sikre fred og stabilitet i regionen, sa Tsai.

Kina har forsterket presset på Taiwan siden valget i 2016 av Tsai, hvis parti lenge har tatt til orde for øyas selvstyre.