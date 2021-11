Høy virusmengde oppdaget hos Hongkong-par med påvist omikron

NTB

Et par i Hongkong som har fått påvist omikronsmitte, skal ha en svært høy virusmengde. Men det kan ikke alene si noe om omikronvarianten, mener Espen Nakstad.

Paret tok PCR-tester som viste CT-verdier på 18 og 19.

Epidemiolog Eric Feigl-Ding betegner på Twitter virusmengden til de to som veldig høy.

– Det er vanvittig høyt med tanke på at de var negative på nylige PCR-tester. Ser ut til at det kan stemme at vaksine gir lavere beskyttelse med denne varianten, skriver han blant annet.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier derimot til NTB at funnet i Hongkong ikke alene kan si noe om variantens smittsomhet.

– Antallet oppkopieringssykluser (CT-verdier) i en PCR-maskin avhenger i stor grad av hvor i sykdomsforløpet man befinner seg, og vil derfor ikke alene kunne indikere økt smittsomhet, men må ses i sammenheng med andre opplysninger, sier Nakstad.

– Det er vanskelig å vurdere smittsomhet basert på de svært begrensede opplysninger som foreligger om den nye omikronvarianten i Hongkong og andre steder utenfor Sør-Afrika, legger han til.

Nakstad påpeker derimot at mutasjonene som er påvist i piggproteinet og spredningen i Sør-Afrika, tyder på at varianten er mer smittsom.

Myndighetene i Hongkong sier at varianten kom inn i regionen med en passasjer fra Sør-Afrika som har bodd på et karantenehotell siden han ankom 11. november.