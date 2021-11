WTO utsetter storkonferanse på ubestemt tid

Arbeidet med å sette opp betongelementer og andre barrierer før WTOs ministermøte i Genève i Sveits var godt i gang torsdag. Nå den fire dager lange konferansen utsatt på ubestemt tid. Foto: Martial Trezzini / Keystone via AP / NTB

NTB

Ministerkonferansen til Verdens handelsorganisasjon (WTO), det globale handelsorganets største samling på fire år, er utsatt på grunn av den nye virusvarianten.

WTO håpet at den fire dager lange konferansen skulle blåse nytt liv i organisasjonen, som i flere år har prøvd å løse problemer knyttet til blant annet fiskerettigheter.

Den nye generaldirektøren, Ngozi Okonjo-Iweala, håpet også at organisasjonen, mot alle odds, kunne enes om å oppheve patentrettigheter på koronavaksiner, noe som ville vise at WTO har en rolle å spille i kampen mot pandemien.

USAs president Joe Biden tok fredag til orde for nettopp det og ba medlemslandene i WTO om å stemme for å oppheve patentrettigheten etter at den nye varianten av koronaviruset, døpt omikron, ble påvist.

Men den samme virusvarianten tvang WTO til å utsette konferansen, som skulle starte tirsdag i Genève i Sveits. Visegeneraldirektør Anabel Gonzalez sier avgjørelsen er tatt med støtte fra alle 164 medlemsland.

– Helse, rettferdighet og inkludering står bak avgjørelsen. Det er den riktige avgjørelsen. Arbeidet vil og må fortsette, sa Gonzalez.

Den tolvte ministerkonferansen (MC12) har allerede blitt utsatt én gang tidligere på grunn av pandemien. Den skulle opprinnelig holdes i Kasakhstans hovedstad Nur-Sultan i juni 2020.