Broadway-komponist Stephen Sondheim er død

NTB

Den legendariske komponisten og tekstforfatteren Stephen Sondheim døde fredag, opplyser hans advokat til The New York Times. Han ble 91 år gammel.

F. Richard Pappas sier til avisen at Sondheim, som er kjent for musikaler som «West Side Story», døde brått i sitt hjem i Roxbury i Connecticut dagen etter å ha feiret Thanksgiving med venner.

Sondheim påvirket flere generasjoner med tekstforfattere, særlig med musikalene som «Company», «Follies» og «Sweeney Todd», som er regnet som hans beste verk.

Hans mest kjente vise, «Send in the Clowns», har blitt spilt inn flere hundre ganger, inkludert av artister som Frank Sinatra og Judy Collins.

Startet ung

Sondheim ble født 22. mars 1930 i New York. Han spilte piano som sjuåring og ble tidlig del av musikalmiljøet i byen.

Hans familie var venner med Oscar Hammerstein II – som var del av duoen Rodgers og Hammerstein som skrev musikalene «Oklahoma!» og «The Sound of Music». Hammerstein ble også Sondheims mentor og læremester.

Den første suksessen kom i 1957, da Sondheim fikk i oppdrag å skrive tekstene til Leonard Bernsteins «West Side Story».

Den første Broadway-musikalen med både musikk og tekst av Stephen Sondheim var «A fun thing happened on the way to the Forum» fra 1962. Hans mest produktive tid var 1970- og 80-tallet.

Prisbelønt

Sondheims siste musikal «Road show» hadde premiere på Broadway i 2008. Den hadde fra før blitt spilt på teater utenfor Broadway siden 1999.

I sin lange karriere vant Sondheim åtte Grammy-priser, åtte Tony-priser, inkludert en ærespris, og en Academy Award. Han var nominert til langt flere Grammy- og Tony-priser i tillegg til to Golden Globe-priser og en Oscar.

I 2015 ble Sondheim tildelt Presidential Medal of Freedom, USAs høyeste sivile utmerkelse, av daværende president Barack Obama.