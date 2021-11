Hun ble funnet med sølv på hodet i en 4000 år gammel grav. Nå har hun fått et ansikt

Eldrid Borgan - forskning.no

Ansiktene som har blitt rekonstruert, gir hint om hvem som var i slekt med hverandre i en eldgammel spansk kultur.

Under bakken i det som en gang har vært et enormt palass sør i Spania, har forskere funnet en krukke med knokler fra to mennesker.

En kvinne og en mann ble begravd sammen, og mye tyder på at hun var mektigst. På hodet hadde hun et kronelignende sølvsmykke. Krukken var også fylt med andre sølvgjenstander, som forskerne tror tilhørte henne.

Nå har Joana Bruno, som tar doktorgrad ved Autonomous University of Barcelona, skissert hvordan kvinnen kan ha sett ut da hun levde 1700 år f.Kr. Det skriver the New York Times.

36 ansikter fra bronsealderen

Palasset arkeologene fant knoklene i, kalles La Almoloya. De som bodde her, var en del av El Argar-kulturen, som er et av de tidligste europeiske eksemplene på en avansert stat.

Nå kan vi enda bedre se for oss de som levde her under bronsealderen.

Til sammen har nemlig Bruno rekonstruert 36 ansikter. Resultatene har ikke blitt publisert i et vitenskapelig tidsskrift ennå.

Tolv av de rekonstruerte ansiktene fra La Almoloya. Mannen nederst til venstre ble funnet sammen med kvinnen med sølvsmykket på hodet.

Lang, smal nese

Så hvordan går det egentlig an å gjenskape et ansikt fra en haug med knokler?

Formen på hodeskallene røper mye, forteller Bruno til New York Times. Kjevebeinet er spesielt viktig for å avsløre ansiktsformen.

Bruno brukte flere metoder for å rekonstruere ansikter i arbeidet sitt. Ved hjelp av dataprogrammer og anatomisk kunnskap dukket ansiktene opp på skjermen.

Kvinnen med sølvsmykket skal ha hatt lang, smal nese. Og Bruno har skissert henne med store øreringer som har utvidet øreflippene.

Palasset La Almoloya var 4000 kvadratmeter stort. Slik ser det ut i dag.

Slektskap bekreftet av DNA-analyser

De rekonstruerte ansiktene er ikke bare en kuriositet. Fellestrekk kan nemlig røpe hvem som er i slekt med hvem.

Mannen som ble begravd sammen med den sølvkledde kvinnen, hadde innsunket hake. Det hadde også en jente som ble gravlagt et annet sted i palasset.

Og riktignok, tidligere DNA-analyser viser at mannen var faren til jenta.

Enkelte var rødhårede

Å kombinere ansiktene med DNA-analyser gjør konklusjonene sikrere. Etter hvert vil arvestoffet også kunne gi enda flere svar om utseendet til de 36.

Så langt tyder analysene på at mange hadde brunt eller svart hår, men at noen var rødhårede, ifølge New York Times.