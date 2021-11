Cuba hedrer Castro med minnesenter

NTB

Et minnesenter til ære for diktator Fidel Castro ble åpnet i Havanna torsdag. Det er den første bygningen på Cuba som er oppkalt etter revolusjonslederen.

En lov som ble vedtatt en måned etter Castros død i 2016 forbyr navngiving av institusjoner, torg, parker, veier og andre offentlige steder etter den tidligere lederen.

Det er også forbudt, i samsvar med Castros ønske, å sette opp monumenter, byster, statuer eller plaketter med hans navn eller bilde, selv om det ikke har hindret folk i å lage veggmalerier og plakater for å hedre ham i Havanna.

Men det finnes unntak for regelen, for sentre som blir opprettet utelukkende for «studier og formidling av hans tanker og arbeid».

Det er altså dette senteret, som heter Centro Fidel Castro Ruz. Her finner man blant annet Castros bevarte skrifter og notater.

Senteret ble åpnet unner en seremoni av Cubas president Miguel Díaz-Cane, Castros bror og tidligere president Raúl Castro og Venezuelas president Nicolás Maduro som er på besøk.