Laveste britiske bilproduksjon på 65 år

NTB

Det har ikke blitt solgt like få biler på en måned som i oktober siden 1956, melder britiske medier.

Det ble produsert 64.729 fartøy, 40 prosent færre enn i måneden i forveien. Årsaken er pandemien og mangel på mikrochiper, også kalt halvledere, skriver The Times.

Det er den fjerde måneden på rad med nedgang, og det antas at mangelen kan påvirke produksjonen langt inn i neste år.

For elbiler er tallene imidlertid bedre. Produksjonen økte med 17,5 prosent i oktober.

Ifølge The Times står bilindustrien for 11 prosent av Storbritannias eksport. Lavere produksjon påvirker følgelig landets eksporttall.

– Disse tallene er ekstremt bekymringsfulle, og de viser hvor hardt den globale mangelen på halvledere rammer britiske bilprodusenter og deres leverandører, sier sjef Mike Hawes i bransjeorganisasjonen The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) til avisa.