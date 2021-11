Tyskland går mot strengere koronatiltak

Skilt med informasjon om munnbindpåbud i Flensburg. Det er oppslutning om strengere koronatiltak i Tyskland blant både den føderale regjeringen og ledere i landets 16 delstater. Foto: Roland Weihrauch / DPA via AP / NTB

NTB

Helseministrene fra Tysklands 16 delstater ber enstemmig om at planlagte operasjoner blir utsatt idet landet står i en omfattende fjerde smittebølge.

Med nesten 76.000 nye smittetilfeller ble det registrert ny smittetopp i Tyskland denne uka, samtidig som landet passerte 100.000 koronadødsfall.

– Det er åpenbart for oss alle at situasjonen er veldig, veldig alvorlig, sa Bayerns helseminister Klaus Holetschek til nyhetsbyrået DPA etter et møte mellom helseministrene torsdag.

Han takket videre delstater med intensivsengeplasser til overs for å ha tatt imot pasienter fra hardt rammede områder. Det planlegges overføringer fra delstatene Bayern, Sachsen og Thüringen, og det tyske luftforsvaret har rekvirert to fly som skal bistå dette.

Oppslutning om strengere tiltak

Helseminister Jens Spahn og folkehelsedirektør Lothar Wieler skal holde koronapressekonferanse fredag. Landets avtroppende statsminister Angela Merkel tar til orde for strengere smitteverntiltak, noe ledere i flere delstater har antydet at de også ønsker.

– Vi trenger flere restriksjoner på kontakten, sa Merkel, men hun ville ikke si noe om oppfordringer fra delstater om å framskynde et krisemøte som er planlagt den 9. desember.

Merkel sa at situasjonen er ekstremt farlig, og at man må passe på, slik at sykehusene ikke blir overbelastet.

– Hver dag teller nå, sa Merkel. Hun tar imot planer fra påtroppende statsminister Olaf Scholz om å sette opp kriseteam for å håndtere pandemien, noe hun sier kan gjøres i overgangsfasen.

Det innføres nye tiltak, som er foreslått av de tre partiene som utgjør den nye regjeringskoalisjonen, fredag. De innebærer ikke vidtrekkende nedstengning av skoler eller folks liv ellers.

Vaksinekrav?

Minst to stater, Sachsen og Mecklenburg-Vorpommern, antydet torsdag at de vurderer en nedstengning før jul, og ledere i Bayern har tatt til orde for vaksinekrav.

Også DIVI, Den tyske foreningen for intensiv- og akuttmedisin, tok torsdag til orde for å gjøre koronavaksinering obligatorisk for alle voksne.

En relativt lav oppslutning om vaksinen har blitt trukket fram som en av årsakene til den Tysklands fjerde smittebølge. 68 prosent av befolkningen fullvaksinert, langt lavere enn regjeringens mål om 75 prosent. Det er også betydelig lavere enn i andre vesteuropeiske land som Italia og Spania. I Norge er 70 prosent fullvaksinert, ifølge oversikten til Our World in Data.