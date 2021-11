Johnson ber Frankrike hente tilbake migranter som tar seg over kanalen

NTB

Storbritannias statsminister Boris Johnson ber i et brev Frankrike om å umiddelbart hente tilbake alle migranter som tar seg til Storbritannia over kanalen.

Det skjer etter at minst 27 mennesker, blant dem sju kvinner og tre barn, omkom da en liten båt full av migranter forliste i Den engelske kanal onsdag.

Båten la ut fra Dunkerque øst for Calais, men nådde aldri Storbritannia. To overlevende ble funnet etter forliset.

Å hente tilbake migrantene «vil betydelig redusere» og om ikke «stanse kryssingene helt». Det vil redde tusenvis av liv ved å bryte opp forretningsmodellen til de kriminelle gjengene» som står bak menneskesmuglingen, heter det i et brev fra Johnson til Frankrikes president Emmanuel Macron.

I brevet foreslår Johnson også flere måter der de to landene kan samarbeide tettere, blant annet felles patruljering i grenseområdene, overvåking fra lufta og informasjonsutveksling.

– Vi er klare til å begynne med slike patruljerunder fra starten av neste uke, sier Johnson.

Mer enn 25.000 kryssinger

Begge land har tatt til orde for en felles europeiske respons for å stanse menneskesmugling i Den engelske kanal etter ulykken torsdag – den verste i kanalen siden den ble en hyppig brukt rute for migranter fra Afrika, Midtøsten og Asia, som forsøker å ta seg til Storbritannia fra Frankrike.

Mer enn 25.700 mennesker har krysset kanalen i småbåter i år – tre ganger så mange som i hele 2020, ifølge tall fra det britiske nyhetsbyrået PA.

Ifølge Frankrikes innenriksminister Darmanin har fem mistenkte menneskesmuglere, som myndighetene knytter direkte til ulykken onsdag, blitt pågrepet.

Darmanin skal møte sitt britiske motstykke Priti Patel i helga.

Høy spenning

Spenningen er høy mellom franskmennene og engelskmennene. De to landene har allerede kranglet om fiskerilisenser i månedsvis.

Macron og Johnson snakket sammen torsdag. Macron sier han var tydelig på at Frankrike og Storbritannia deler ansvaret og at han «forventer at britene samarbeider helt og holdent, og avstår fra å utnytte en dramatiske situasjon for politiske formål».

Johnson sa til britiske medier at regjeringen har støtt på «problemer med å overtale enkelte av våre allierte, særlig franskmennene, til å gjøre ting på måten situasjonen krever».