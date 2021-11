Tass: 52 antas omkommet i russisk gruveulykke

Seks redningsarbeidere skal ha omkommet i forsøk på å hente ut savnede arbeidere fra Listvjazjnaja-gruva i Sibir. Foto: Governor of Kemerovo region press office / AP / NTB

NTB

Eksplosjonen og brannen i en kullgruve i Sibir har trolig kostet 52 liv, blant dem seks redningsarbeidere, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

Eksplosjonen i Listvjazjnaja-gruva fant sted 250 meter under bakken, og elleve arbeidere ble etter kort tid bekreftet omkommet.

35 andre gruvearbeidere ble meldt savnet, og kraftig røykutvikling og eksplosjonsfare førte til at redningsarbeidet måtte stanses.

Ifølge Tass har seks redningsarbeidere mistet livet i forsøk på å ta seg fram til de savnede, og en kilde i nødetatene opplyser til nyhetsbyrået at ulykken har krevd 52 liv. Dette er ikke offisielt bekreftet.

På sykehus

Ifølge det russiske sivilforsvaret ble 239 arbeidere reddet ut av de røykfylte gruvegangene, og over 40 av dem er sendt til sykehus med skader.

Sergej Tsivilev opplyste videre at man ikke hadde lyktes med å komme i kontakt med de 35 gruvearbeiderne som var savnet etter eksplosjonen.

– 35 mennesker – vi kjenner navnene deres – befinner seg nå under bakken, men det er ikke kjent akkurat hvor de er, sa han.

Putin kondolerer

Russlands president Vladimir Putin har kondolert de etterlatte og bedt myndighetene i området om å ta vare på både dem og de overlevende etter ulykken.

– Vi håper at det lar seg gjøre å redde så mange mennesker som mulig, sier Putin, som understreker at redningsmannskapene arbeider med fare for egne liv.

Årsaken til torsdagens gruveulykke er ikke kjent, men slike ulykker er relativt vanlige i Russland der sikkerheten og arbeidsforholdene i gruver ofte er dårlig og utstyret som benyttes er gammelt og slitt.