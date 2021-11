Riksdagens leder vil nominere Magdalena Andersson igjen

NTB

Riksdagens leder Andreas Norlén sier at han igjen vil nominere Magdalena Andersson som ny statsminister i Sverige.

På en pressekonferanse torsdag sa Norlén at han senere på dagen vil legge fram et forslag, slik at en avstemning kan holdes allerede mandag.

Norlén beklaget dypt det som skjedde onsdag, da Miljöpartiet gikk ut av den nye regjeringen og Andersson måtte trekke seg som statsminister nærmest umiddelbart.

– Jeg tror utviklingen framstår uforståelig og kan skade tilliten til Riksdagen og politikken, sier Norlén.

Han legger til at han ikke hadde nominert Andersson på dette tidspunktet hvis han hadde kjent til Miljöpartiets posisjon.