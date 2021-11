USA: Ingen militær løsning på konflikten i Etiopia

Etiopiske regjeringsstyrker i nærheten av Agula, som ligger nord for Mekele i Tigray-regionen nord i Etiopia. USA advarer om at det ikke finnes noen militær løsning på konflikten i regionen, og ber partene besinne seg. Foto: Ben Curtis / AP / NTB

– Det finnes ingen militær løsning på konflikten i Etiopia, advarer USA etter at statlige medier meldte at statsminister Abiy Ahmed er ved fronten.

Mens regjeringsstyrkene kjemper mot opprørere fra Tigrayfolkets frigjøringsfront (TPLF) fra Tigray-regionen nord i landet, har etiopiske medier meldt at Abiy er ved fronten, der han «leder fra slagmarken».

– Dette er en tid der det er nødvendig å lede et land til martyrdøden, sa Abiy før han reiste.

– Det er ingen militær løsning på konflikten i Etiopia, heter det i en uttalelse fra det amerikanske utenriksdepartementet.

– Vi oppfordrer alle parter til å avstå fra hissende og krigersk retorikk, til å vise selvbeherskelse, respektere menneskerettighetene, gi tilgang til nødhjelp og beskytte sivile, heter det videre.

Uttalelsen kommer dagen etter at USA meldte om noe fremgang mot en våpenhvile mellom regjeringen og TPLF. Det er uklart akkurat hvor Abiy, som ble gitt Nobels fredspris i 2019, oppholder seg. Han har ikke blitt avbildet i statlige medier.

Abiy innledet for ett år siden en stor militæroffensiv for å styrte TPLF, som kontrollerte regionen.

Eritreiske styrker bisto i offensiven, og det samme gjorde regionale styrker og milits fra Amhara, som rykket inn i det vestlige Tigray, et frodig område som de anklager TPLF for å ha annektert for tre tiår siden.

Titusenvis av sivile er drevet på flukt fra området, mange vestover til nabolandet Sudan, andre østover i Tigray. Samtidig har mange sivile fra Amhara rykket inn.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har fått meldinger om at minst 8.000 mennesker og kanskje så mange som 20.000 er drevet på flukt vest i Tigray nær grensa til Sudan og Eritrea de siste dagene.