WHO-direktør: Mer enn 160.000 liv kan reddes dersom europeere bruker munnbind

Nå bønnfalles innbyggerne i Europa om å beskytte seg selv og andre for å unngå massedød.

Den galopperende smitten er i ferd med å ta innersvingen på helsemyndighetene i land etter land. Skyhøye smittetall, fulle sykehus og eskalerende dødstall senker nok gang kontinentet ned i det dypeste mørket.

Tirsdag kom nye anslag fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Disse viser at så mange som 700.000 mennesker i Europa kan dø av coronaviruset i løpet av den kommende vinteren og våren.

– Overføringen av viruset vil stupe dramatisk

Det får administrerende direktør i WHO, Robb Butler, til å komme med en oppfordring.

Ifølge en ny studie i British Medical Journal kan 53 prosent av virusoverføringen forhindres dersom man bruker munnbind.

– Hvis over 95 prosent av europeere bruker munnbind vil over 160.000 liv bli reddet, og overføringen av viruset vil stupe dramatisk, fastslår Butler, ifølge Daily Express.

– Vi bør ikke være uten håp

Det er den lave vaksinasjonsgraden som kaster mørke skygger over Europa. Bare 54 prosent av befolkningen er så langt vaksinert. Lavest er tallene i Øst-Europa.

Til tross for at vaksinen er gratis og tilgjengelig for alle som ønsker det, velger mange likevel å la være. I flere land har det vært store protester både mot vaksine og ulike coronatiltak.

– I dag er smittesituasjonen i Europa og Sentral-Asia veldig alvorlig. Vi står foran en utfordrende vinter, men vi bør ikke være uten håp. Vi kan alle, myndigheter, helsemyndigheter og privatpersoner, gjøre en innsats mot pandemien, sier WHOs europasjef Hans Kluge ifølge AP.

Venter ekstremt høyt press i vinter



I Europa har antall coronadøde steget til et gjennomsnitt på nesten 4.200 daglig. Det er dobbelt så mange sammenlignet med september.

WHO forventer presset på sykehuskapasiteten vil bli høyt eller ekstremt høyt i en rekke land.

Europa er nå den eneste verdensdelen som rapporterer om en økning i antall coronarelaterte dødsfall, ifølge WHO.

Om lag 2,1 millioner av de til sammen 3,3 millioner bekreftede dødsfallene i uke 45, skjedde i Europa. Flest nye dødsfall var det i Russland, Tyskland og Storbritannia.