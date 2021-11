Amerikanske apotekkjeder må betale erstatning for storstilt salg av opioider

Tre apotekkjeder gis skylda for å ikke ha stanset den enorme strømmen av smertestillende piller, blant annet oksykodon-piller (avbildet), til to fylker i delstaten Ohio i USA. Foto: Mark Lennihan / AP / NTB

NTB

CVS, Walgreens og Walmart distribuerte på hensynsløst vis enorme mengder smertestillende opioid-piller i delstaten Ohio, ifølge en føderal storjury.

Fylkene Lake og Trumbull ga de tre kjedene skylda for å ikke ha stanset den store strømmen av piller som forårsaket hundrevis av overdosedødsfall og kostet hver av de to fylkene mer enn 1 milliard dollar.

Avgjørelsen kan sette presedens for flere lignende søksmål fra lokale myndigheter rundt om i USA som ønsker å holde apotekkjedene ansvarlige for rollen de har spilt i opioidkrisen som har herjet landet.

Hvor mye kjedene må betale, blir avgjort til våren av en føderal dommer.

Enorm krise

Det er den første gangen apotekkjeder i landet har forsøkt å forsvare seg i et søksmål om krisen, som har ført til en halv million dødsfall i USA de siste to tiårene.

Fylkene klarte å overbevise juryen om at apotekene hadde spilt en avgjørende rolle i å ha forårsaket stor skade gjennom måten de lot legemidlene bli tilgjengelige for allmennheten. Det ble skrevet ut resepter for rundt 80 millioner smertestillende piller i Trumbull fylke mellom 2012 og 2016 – det tilsvarer 400 per innbygger.

I Lake fylke ble det skrevet ut rundt 61 millioner piller i den samme periode. Særlig er det snakk om smertestillende piller av typen hydrokodon og oksykodon.

Siste forsvarslinje

Fylkene argumenterte i retten med at apotekene må være en siste forsvarslinje for å forhindre at pillene havner i feil hender.

De ansatte ikke nok farmasøyter eller teknikere og lærte dem ikke opp godt nok til å forhindre at det skjedde, og klarte ikke å etablere systemer for flagging av mistenkelige bestillinger, mener saksøkerne.

– Loven krever at apotekene er grundige når de selger legemidler. Denne saken bør være en vekker og et varsku om at svikt ikke vil bli akseptert, sa Mark Lainer, en av advokatene for fylkene.

– Juryen slo en alarm som bør bli hørt i alle apotek i USA, la han til.

Vil anke

Advokatene til de tre apotekkjedene hevder de har hatt retningslinjer for å bremse salg av piller når farmasøytene sa fra om uregelmessigheter og at de varslet myndighetene om mistenkelige bestillinger fra leger.

De hevder også at det var legene som kontrollerte hvor mange piller som ble skrevet ut for legitime medisinske behov. Talspersoner for CVS og Walgreens sier de vil anke kjennelsen.

To andre kjeder, Rite Aid og Giant Eagle, har allerede inngått forlik med de to fylkene.