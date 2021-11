Australia terrorlister Hizbollah

Australia terrorlister hele Hizbollah, også den politiske grenen. Mange land har avstått fra å terrorliste den politiske delen, i frykt for å skade relasjonene til Libanon, der bevegelsen har stor innflytelse. Her slår en støttespiller i Libanons hovedstad Beirut entusiastisk neven i været mens Hizbollah-leder Hassan Nasrallah taler via videooverføring. Foto: Hussein Malla / AP / NTB

