Hvite nasjonalister dømt til å betale erstatning for Charlottesville-vold

NTB

En jury har beordret høyreekstremistiske ledere og organisasjoner til å betale over 25 millioner dollar i erstatning etter volden i Charlottesville i 2017.

De hvite nasjonalistene er anklaget for å ha konspirert med å begå rasistisk motivert vold under «Unite the Right»-møtet i Charlottesville i 2017.

Tirsdag fant juryen tolv personer og fem nynazist- og hvit nasjonalist-grupper ansvarlige på fire punkter i søksmålet. Det ble anlagt av ni personer som fikk fysiske eller psykiske skader under demonstrasjonene. Erstatningsbeløpet tilsvarer om lag 222 millioner kroner.

En av de dømte er en av de amerikanske høyreekstremistenes ideologiske ledestjerner, Richard Spencer. Han sier han vil anke dommen.

Under demonstrasjonen kjørte en 20 år gammel selverklært nynazist en bil inn i en smal bygate full av mennesker i småbyen Charlottesville i Virginia. En kvinne ble drept i angrepet, mens rundt 30 andre ble skadd, fem av dem kritisk.