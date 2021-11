Vänsterpartiet vil slippe fram Magdalena Andersson som ny statsminister

NTB

Vänsterpartiet og Socialdemokraterna har forhandlet fram en pensjonsavtale som åpner for at Magdalena Andersson kan bli godkjent som ny statsminister onsdag.

Da skal Riksdagen stemme for eller imot en mindretallsregjering ledet av Socialdemokraterna. Vänsterpartiet truet senest mandag med å stemme mot Andersson, som dermed ikke ville ha nok støtte til å bli godkjent.

Men etter nesten to uker dager med resultatløse forhandlinger for å få Vänsterpartiet til å godta henne som statsminister, kom Andersson tirsdag kveld omsider i mål.

Striden har først og fremst stått om pensjon, og Vänstern har særlig krevd at minstepensjonen økes snarlig.

Fakta om Magdalena Andersson * Eva Magdalena Andersson er født 23. januar 1967 i Uppsala. * Sosialdemokrat og Sveriges finansminister siden høsten 2014. * Ble 4. november valgt som ny partileder på Socialdemokraternas landsmøte etter Stefan Löfven. * Blir trolig godkjent som Sveriges første kvinnelige statsminister i en avstemning i Riksdagen onsdag, etter at Löfven 10. november leverte sin avskjedssøknad. * Utdannet økonom ved Handelshögskolan i Stockholm. * Har også vært statssekretær i finansdepartementet, rådgiver for tidligere partileder Mona Sahlin, direktør i Skatteverket og styrerepresentant i den sosialdemokratiske tankesmia Policy Network. * I 2021 tiltrådte hun som leder for det rådgivende organet til Det internasjonale pengefondet (IMF), som første kvinne noensinne. * Gift med professor Richard Friberg ved Handelshögskolan i Stockholm. De har to barn sammen. * Som ung var hun svømmer på elitenivå. Kilde: Wikipedia

Økt pensjon

Etter at Andersson og Vänsterns leder Nooshi Dadgostar møttes i finansdepartementet tirsdag kveld, kunne de presentere en avtale. Den innebærer at Vänstern vil slippe fram Andersson under avstemningen i Riksdagen, bekrefter Dadgostar.

Avtalen betyr dessuten at de pensjonistene som får minst i dag, vil få økte utbetalinger.

– Det kommer til å innebære at omkring 700.000 pensjonister får opptil 1.000 kroner mer i lommeboken hver måned. Det endrede boligtillegget blir betalt ut fra og med 1. januar 2023, står det på partienes nettsider.

Harde budsjettforhandlinger

I motsetning til i Norge er det i Sverige et direkte innsettingsvedtak for nye regjeringer, som må skje i Riksdagen.

Andersson trenger imidlertid ikke å ha flertallet med seg – hun må bare sørge for at ikke flertallet stemmer nei til henne. Centerpartiet har allerede sagt seg villige til å stemme avholdende, og det er dette hun også har forhandlet for å få Vänsterpartiet til å gjøre.

Dersom hun blir valgt til statsminister, vil regjeringen bestående av Socialdemokraterna og Miljöpartiet ta over fredag. Andersson har erkjent at det ligger an til harde forhandlinger i Riksdagen for å få gjennom budsjetter og andre saker.

Andersson tok over som Socialdemokraternas partileder da Stefan Löfven ga seg tidligere i høst.