Coronapille kan bli godkjent i Europa før jul

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) åpnet i forrige uke for nødbruk av Mercks coronamedisin. Det betyr at den også kan brukes i Norge. Foto: AP / NTB

NTB

EUs legemiddeltilsyn EMA sier de kan avgjøre innen få uker hvorvidt Mercks coronapille skal godkjennes.

I forrige uke åpnet EMA for nødbruk av pillen i påvente av en endelig, formell godkjenning.

Tirsdag opplyste EMA at behandlingen kan gå raskere enn normalt, og at et råd kan foreligge innen noen uker dersom de får tilstrekkelige og fullstendige data.

Pillen fra Merck er et antiviralt legemiddel som går under navnet Lagevrio og inneholder stoffet molnupiravir.

Pillen har tidligere fått godkjennelse i Storbritannia. Merck opplyste i starten av oktober at denne medisinen kan halvere risikoen for sykehusinnleggelse og død.