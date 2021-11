Italia: Mann (55) dro på corona-fest for å bli smittet – døde

Mannen hadde som mål å bli smittet, så han kunne vise til antistoffer. Men planen slo feil, mannen døde av viruset.

Den 55 år gamle italieneren ble bekreftet død i Østerrike i forrige uke, etter å ha blitt smittet på en covid-fest nord i Italia, melder Il Dolomiti.

Slike corona-fester har blitt stadig mer populære i miljøer der man ikke ønsker å ta vaksine mot viruset. Målet med festene er å bli smittet av viruset og på den måten få antistoffer så snart infeksjonen er over. Dermed vil man kunne vise til antistoffer og få grønt coronapass, uten å ha tatt vaksinen.

Flere på sykehus etter smittefester

Helsemyndigheter i Italia fortviler, da de ser en stadig økning av personer som med vilje blir smittet.

– Vi har fått flere tilfeller rapportert fra leger om at pasienter innrømmer å ha blitt smittet med vilje, sier Patrick Franzoni ved Bolzanos corona-enhet til avisen.

Han forteller at det foreløpig er minst tre personer innlagt på sykehus i Nord-Italia-regionen Syd-Tirol, to av dem i respirator, der pasientene skal ha innrømmet å ha blitt smittet på slike corona-fester. Én av de smittede innlagte er et barn.

– De skjønner ikke at viruset er veldig farlig, selv for barn og unge, sier Franzoni og påpeker at selv om man har større sannsynlighet for å overleve en corona-infeksjon jo yngre man er, så kan også smitten føre til langvarige konsekvenser.

Fjerde pandemibølge

Den norditalienske regionen, som var blant de første europeiske områdene som ble rammet av pandemien våren 2020, merker nå den fjerde pandemibølgen som sveiper over Sentral-Europa.

Tyskland er det registrerte 309 nye dødsfall med covid-19 det siste døgnet, en kraftig økning fra uka før. Nabolandet Østerrike, som også har hatt økt smitte de siste dagene, har introdusert strenge smittevernregler for å stoppe spredningen av viruset.

Så langt i pandemien har Italia registrert over 133.000 coronarelaterte dødsfall.