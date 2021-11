Ny forskning: Delta-varianten kan ha blitt utryddet i Japan

– Delta-varianten i Japan var svært overførbar og holdt andre varianter ute. Men etter hvert som mutasjonene hopet seg opp, tror vi at det til slutt ble et defekt virus og at det ikke var i stand til å lage kopier av seg selv, sier forsker ved Shimane Universitys medisinske fakultet, professor Takeshi Urano.

Forskere klør seg i hodet over hvordan det kan ha seg at den svært smittsomme og aggressive Delta-mutasjonen så å si har forsvunnet fra japansk territorium.

– Vi ble bokstavelig talt sjokkert over å se funnene, sier genekspert, professor Ituro Inoue, til Japan Times.

Etter at Delta-varianten ble mer og mer dominerende i mange land verden over, også i Japan, har forskere antatt at denne virusmutasjonen ville kunne holde seg levedyktig relativt lenge.

Men i Japan har det motsatte skjedd. Ifølge ny forskning viser det seg at Delta-stammen nå er så godt som utradert. Etter en serie med mutasjoner mener forskere at varianten ikke lenger er i stand til dette, og dermed kan være i ferd med å dø ut.

– Viruset ikke i stand til å lage kopier av seg selv

– Delta-varianten i Japan var svært overførbar og holdt andre varianter ute. Men etter hvert som mutasjonene hopet seg opp, tror vi at det til slutt ble et defekt virus og at det ikke var i stand til å lage kopier av seg selv. Tatt i betraktning at tilfellene ikke har økt, tror vi at det på et tidspunkt under slike mutasjoner gikk i retning av naturlig utryddelse, sier forsker ved Shimane Universitys medisinske fakultet, professor Takeshi Urano, ifølge news.com.au.

Han argumenterer med at dersom denne virusvarianten fortsatt var aktiv og hadde gode betingelser, så ville spredningen ennå pågå ettersom det har vist seg å kunne trenge gjennom kroppens forsvarsverker selv hos fullvaksinerte.

Nå skjer det stikk motsatte.

Smitte- og dødstallene har stupt



Japan har mer enn 125 millioner innbyggere. Over 18.000 coronarelaterte dødsfall er registrert siden pandemien startet, mens minsrt 70 prosent av befolkningen er vaksinert.

Smittetoppen ble nådd i august med 26.000 nye coronasyke per dag. I november har smittetallene stupt. 7. november var den første dagen på 15 måneder uten coronadødsfall i det folkerike landet.

Nå konkluderer altså forskere med at Delta-varianten kan være i ferd med å bli fullstendig parkert. Hvorvidt den samme utviklingen også vil gjøre seg gjeldende i andre land, er for tidlig å si.

Det samme skjedde med SARS i 2003



– Sjansene er ikke null, men det virker for optimistisk foreløpig siden vi ikke klarer å få tak i slike bevis, selv om vi har sett på forskjellige data fra andre land, sier professor Ituro Inoue.

Han avviser at vaksinasjon alene og bruk av munnbind har vært avgjørende for Delta-variantens tilsynelatende «død».

Under SARS-utbruddet i 2003 opplevde Japan et tilsvarende fenomen. Etter flere mutasjoner klarte ikke viruset lenger å reprodusere seg selv, og forsvant til slutt helt. Nå tror japanske forskere at det samme kan skje med Delta-stammen.

Forskerne vil også se nærmere på mekanismene som har fått Delta til å ødelegge seg selv, og om det er mulig å bruke denne kunnskapen til å utvikle medisiner for å bekjempe nye, farlige virus i fremtiden.