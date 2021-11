De etterlatte etter Parkland-skoleskytingen får milliarderstatning

De etterlatte familiene etter skoleskytingen ved Marjory Stoneman Douglas-skolen i Parkland i Florida i 2018, der 17 personer ble drept, får trolig milliarderstatning fra det amerikanske justisdepartementet. Bakgrunnen er at FBI ikke fulgte opp to tips om gjerningsmannen Nikolas Cruz, som selv gikk på skolen noen år før angrepet. Han erklærte seg skyldig i oktober og risikerer dødsstraff. Foto: Wilfredo Lee / AP / NTB

NTB

USA ventes å betale 130 millioner dollar, tilsvarende 1,16 milliarder kroner, i erstatning til de etterlatte etter skoleskytingen i Parkland i Florida i 2018.

Det er det amerikanske justisdepartementet som ventes å betale summen, fordi FBI ikke etterforsket to tips om gjerningsmannen som drepte 17 mennesker på Marjorie Douglas Stoneman-skolen i Parkland på valentinsdagen, skriver The New York Times.

19 år gamle Nikolas Cruz, som var tidligere elev ved skolen, tok seg inn på skolen med et lovlig innkjøpt automatvåpen av typen AR-15 og åpnet ild.

Seks uker i forveien tipset en kvinne FBI om et innlegg han hadde lagt ut i sosiale medier om at han bygget seg opp et lager av våpen og ammunisjon.

– Jeg vet at han kommer til å eksplodere, sa hun.

Videre uttrykte hun bekymring for at Cruz skulle «snike seg inn på en skole og starte å skyte».

Fem måneder før skytingen slo også eieren av en Youtube-kanal alarm om gjerningsmannen, etter at en person med brukernavnet «Nikolas cruz» i en kommentar skrev at han skulle bli «en profesjonell skoleskyter».

FBI innrømmet to dager etter skoleskytingen at de ikke hadde fulgt opp tipsene. De pårørende følte seg sveket og svært nedslått av innrømmelsen, og de saksøkte FBI for tjenesteforsømmelse, heter det i saken.

Cruz, som nå er 23 år gammel, erklærte seg skyldig i 17 drap og sa at han var «veldig lei seg». Han venter nå på straffeutmåling og risikerer dødsstraff.

Angrepet var den verste skolemassakren i USA siden skrekkdøgnet på Sandy Hook-skolen i Connecticut i 2012, og det utløste en landsomfattende skoleaksjon for strengere våpenkontroll.