39-åring siktes for fem overlagte drap i Wisconsin

NTB

En 39-åring vil bli siktet for fem drap etter at han med vilje kjørte inn i folkemengden i en juleparade i delstaten Wisconsin, ifølge amerikansk politi.

Politisjef Dan Thompson i Milwaukee-forstaden Waukesha opplyste på en pressekonferanse mandag at det ikke finnes noen beviser for at det dreier seg om en terrorhendelse.

Politisjefen identifiserer den siktede som Darrell Brooks (39) fra Milwaukee. Foreløpig vil politiet be om at han siktes for fem tilfeller av overlagt drap, men siktelsene kan bli utvidet. Ytterligere 48 mennesker ble skadd.

Ifølge politiet var Brooks innblandet i husbråk like før hendelsen. Han hadde imidlertid forlatt åstedet før politiet ankom, og det var ingen politijakt i forkant av påkjørslene i forstaden søndag kveld.

– Handlet alene

– Vi er sikre på at han handlet alene. Det er ingen beviser for at dette er en terrorhandling, sier Thompson.

En politibetjent avfyrte et skudd i forsøk på å stoppe bilføreren da han kjørte inn i paraden, men sluttet å skyte på grunn av faren for publikum. Føreren ble ikke skadd, tilføyer Thompson.

Fra før har Brooks to pågående straffesaker mot seg, blant annet en der han anklages for å ha kjørt på en kvinne med vilje. Sakene handler om ordensforstyrrelse, vold, ulovlig besittelse av skytevåpen og å på uaktsomt vis å sette andre i fare.

Han har vært tiltalt i straffesaker 16 ganger siden 1999.

– Som en krigsscene

De drepte er fire kvinner i alderen 52 til 79 år og en 81 år gammel mann.

Gledesscener med korpsmusikk og dansende barn i nisseluer i den tradisjonelle juleparaden i Waukesha søndag ble avbrutt på tragisk vis. En SUV kjørte i høy fart gjennom sperringene og traff dansere, musikanter og andre. I gaten lå skadde og døde. Blant de drepte var medlemmer av en forening for dansende bestemødre.

– Det var som en krigsscene der, sier Ken Walter, som hadde vært i en varmluftsballong sammen med kona og deres yngste sønn under paraden.

– Det var noen hauger med tepper, der politimenn sto over dem, som du bare visste var lik, sier han.

Ni kritisk skadd

Mandag var minst ni ofre oppgitt å være i kritisk tilstand på to sykehus i området, mens sju andre skal være alvorlig skadd. De fleste av dem er barn, ifølge nyhetsbyrået AP.

President Joe Biden sa i en uttalelse mandag at de ennå ikke har alle faktaene og detaljene på bordet, men at hans administrasjon følger situasjonen nøye.

Skoler og rådhus i Waukesha er stengt mandag og tirsdag, i tillegg til noen veier som fortsatt blir undersøkt.

Minnestund

Hundrevis samlet seg mandag kveld i Cutler Park i sentrum av byen, der de tente lys til ære for de rammede.

Frivillige delte ut smørbrød, kakao og lys ved lysmarkeringen, der religiøse ledere og lokale folkevalgte var blant dem som møtte opp.

– Vi er foreldre. Vi er naboer. Vi lider. Vi er sinte. Vi er triste. Vi er forvirret. Vi er takknemlige. Vi er alle sammen om dette, sa Amanda Medina Roddy fra Waukesha skoledistrikt i en tale.

Det var også markering i den lokale idretten mandag. Før basketballkampen i NBA mellom Milwaukee Bucks og Orlando Magic samlet begge lag og det frammøtte publikummet seg til en markering med et øyeblikks stillhet mens lyset ble slått av.