Roger Stone og Alex Jones må vitne etter kongresstormingen

Også konspirasjonsteoretikeren Alex Jones, her under en demonstrasjon til støtte for Trump i Washington 6. januar, stevnes av komiteen som gransker kongresstormingen samme dag. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

NTB

Komiteen som gransker stormingen av Kongressen, stevner ytterligere fem personer, blant dem konspirasjonsteoretiker Alex Jones og Trump-venn Roger Stone.

De fem bes både om å vitne og gi fra seg dokumenter med tilknytning til folkemøter i forkant av stormingen.

– Vi er nødt til å få vite hvem som organiserte, planla, betalte for og mottok midler i forbindelse med hendelsene, i tillegg til hva slags kommunikasjon organisatorene kan ha hatt med tjenestepersoner i Det hvite hus og Kongressen, heter det i en uttalelse fra demokraten Bennie Thompson, som leder komiteen.

Roger Stone er en mangeårig venn av og rådgiver for tidligere president Donald Trump. Stone ble dømt for å ha løyet for Kongressen og forsøkt å påvirke vitner under etterforskningen av mistankene om at Russland forsøkte å påvirke presidentvalget i 2016. Han ble senere benådet av Trump.