Lukasjenko: EU nekter å diskutere flyktningenes skjebne

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko under et møte i Minsk mandag.

NTB

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko sier EU nekter å diskutere skjebnen til 2.000 migranter og flyktninger som ønsker å reise til Europa.

Lukasjenko har foreslått at EU oppretter en «humanitær korridor» slik at 2.000 mennesker kan overføres til EU for å søke asyl der.

– Jeg venter på at EU skal svare når det gjelder spørsmålet om 2.000 flyktninger, sa Lukasjenko til hviterussiske tjenestemenn mandag.

Han la til at han forventer at Europa slipper dem inn etter at han i forrige uke hadde to telefonsamtaler med Tysklands statsminister Angela Merkel.

– Merkel lovet meg at de vil vurdere dette problemet på EU-nivå. Men de gjør det ikke, sa Lukasjenko ifølge det hviterussiske nyhetsbyrået Belta.

Ønsker kontakt

Presidenten anklager også europeiske embetsfolk for ikke å ville ha noen kontakt om saken til tross for at Hviterusslands utenriksminister skal ha forsøkt å ringe.

Forrige ukes samtaler med Merkel ble sett på som en liten diplomatisk seier for Lukasjenko.

Etter å ha blitt rammet av vestlige sanksjoner tidligere i år, forsøker han nå å bryte isolasjonen. Den siste runden med sanksjoner ble innført etter at et Ryanair-fly med en hviterussisk aktivist om bord ble tvunget til å lande i Minsk da det passerte hviterussisk luftrom.

Både aktivisten og hans russiske kjæreste ble pågrepet og fengslet.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Rundt 2.000 mennesker er innkvartert i denne lagerbygningen ved Grodno i Hviterussland. Les mer Lukk

Flyktninger eller migranter?

EU anklager Hviterussland for å ha lurt til seg migranter fra Midtøsten for å skape en krise ved EUs yttergrense i Polen og Litauen.

Mens Polen og EU konsekvent omtaler menneskene som migranter, kaller Lukasjenko dem for flyktninger og kritiserer EU for å ha stengt grensen for mennesker på flukt som har rett til å søke om asyl.

EU har lenge tilbudt seg å bistå Polen ved grensen til Hviterussland, men Polen sier nei. Grenseområdet har vært stengt for presse og hjelpeorganisasjoner i ukevis, og Polen har også vedtatt en lov som gir myndighetene mulighet til å nekte å behandle asylsøknader.

Grensen voktes nå av tusenvis av polske soldater, og de siste ukene har langt færre enn tidligere greid å snike seg over den.

Alternativ rute

Helt siden i våres har mange potensielle asylsøkere på vei til Europa brukt Hviterussland som transittland ettersom rutene over Egeerhavet og Middelhavet regnes som vanskeligere og mer risikable.

Migrantene og flyktningene, mange av dem kurdere fra Irak og Syria, har brukt store summer på flybilletter til Hviterussland og bistand fra menneskesmuglere. Men de har ikke kommet lenger enn til den polske grensen der de har måttet tilbringe nettene under åpen himmel, den siste tiden i minusgrader, og uten tilgang på mat og drikke.

Rundt 2.000 av dem ble nylig innkvartert i en lagerbygning, der de får utdelt mat av hviterussiske myndigheter. Det er blant annet disse Lukasjenko nå ønsker at Tyskland eller andre land i EU skal ta imot.