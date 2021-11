Ektemann pekte ut funnsted: Død person er trolig savnet kvinne (32)

Tidligere søk med dykkere, hunder og helikoptre hadde ikke gitt resultater før ektemannen ba politiet om å lete i et avgrenset område. I helgen gjorde politiet funn av en død person, som trolig er den savnede Beata Ratzman.

Beata Ratzman forsvant for flere måneder siden. Politiet avventer obduksjon.

Fredag 24. september forsvant 32-åringen etter en kjøretur.

I snart tre måneder har politiet lett etter spor som kan lede til at den savnede blir funnet. Nå kan saken ha fått et gjennombrudd.

I helgen ble det gjort funn som tyder på at kvinnen er død. Ifølge avisen Sydsvenskan tyder mye på at det er liket av Beata Ratzman som er funnet.

Ektemannen skal selv ha tipset politiet om funnstedet. Opplysningene blir også bekreftet av den polske avisen Fakt, som følger saken tett.

Funnstedet ligger nær Bökeberg ved Yddingesjön utenfor Malmö. Politiet satte opp sperringer etter at en person ble funnet død.

Fant veske: Tilhørte trolig den savnede



I slutten av forrige uke ble det gjort funn av en Nike-veske i Ystad som mest sannsynlig tilhørte Beata Ratzman, skriver Aftonbladet.

Politiet har foreløpig ikke bekreftet identiteten etter funnet, men avventer obduksjon.

Store politistyrker, inkludert kriminalteknikere og spesialhunder, har undersøkt området. Mens aksjonen pågikk innførte politiet flyforbud, men dette ble opphevet lørdag. Etterforskerne har brukt både droner og helikoptre.

– En alvorlig forbrytelse

– Vi har vært på stedet siden i går og gjennomført etterforskningstiltak i en pågående etterforskning. Det viser til en alvorlig forbrytelse, sa politiets pressetalsmann Rickard Lundqvist til Expressen.

Han viser til at det vil bli gjennomført en rettsmedisinsk undersøkelse, som er en viktig del av identifiseringen. Politiet håper dette vil gi svar på dødsårsaken.

Den døde skal ha blitt lokalisert i et skogholt bare 100 meter fra Yddingesjön cirka 1,5 kilometer sørøst for Malmö. Innsjøen ligger i Svedala kommune og er rundt to kvadratkilometer stor. Yddingesjön er en relativt grunn innsjø med en dybde på 3,5 meter.

Nekter skyld



Ektemannen er fortsatt varetektsfengslet. Han er mistenkt for kidnapping. Mannen nekter for å ha gjort noe kriminelt.

Kort tid før Beata Ratzman forsvant skal de ha flyttet fra hverandre, og 32-ringen ønsket å skille seg. To uker før forsvinningen skal Beata Ratzman ha bedt politiet om at eksmannen skulle ilegges kontaktforbud, men søknaden ble avslått.

Ektemannen ble arrestert ni timer etter forsvinningen, mistenkt for kidnapping.

Kvinnens polske mor skal være kjent med de nye opplysningene via mediene, og ikke fra politiet.

På sine nettsider skriver politiet at de etterforsker en «alvorlig forbrytelse» i Bökeberg-området i Svedala. Det er ventet svar på obduksjonen i løpet av kort tid.