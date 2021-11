Rittenhouse-dommen skaper hodebry for Biden

Borgerrettighetsforkjemperen pastor Jesse Jackson i en demonstrasjon mot frikjennelsen av Kyle Rittenhouse i Chicago lørdag. Det som allerede var et utfordrende politisk landskap for president Joe Biden, kan ha blitt enda vanskeligere med frifinnelsen. Foto: Pat Nabong / Chicago Sun-Times via AP / NTB

Det som allerede var et utfordrende politisk landskap for president Joe Biden, kan ha blitt enda vanskeligere med frifinnelsen av Kyle Rittenhouse.

President Biden har opplevd synkende popularitet blant amerikanske velgere, ikke minst på grunn av den vedvarende pandemien og tiltakende inflasjon.

Etter at Kyle Rittenhouse ble frikjent for drap, har Biden i enda større grad havnet i skvis mellom sine egne partifeller, som har latt seg irritere av manglende reformer i politiet, rettsvesenet og valgsystemet, og republikanere som gjerne vil bruke Rittenhouse som symbol i en bitter debatt om rasespørsmål og alt som er galt i USA.

Forstyrrende

Rittenhouse ble fredag frikjent for drap på to personer i Kenosha, Wisconsin, i forbindelse med en demonstrasjon mot politivold mot svarte. Han mente han handlet i selvforsvar, og juryen sa seg enig.

– Dette er noe av det siste Biden vil engasjere seg i akkurat nå. Han vil konsentrere seg om å få Build Back Better-planen gjennom Senatet, sier direktør Christopher Borick ved Muhlenberg College Institute of Public Opinion.

Build Back Better er Bidens store reformpakke. En viktig del av den ble stemt gjennom i Representantenes hus fredag, og skal nå behandles i Senatet. Lovforslaget inneholder blant annet penger til gratis barnehage, subsidier til barnepass, helsetjenester for eldre og annen eldreomsorg, samt tiltak for ren energi og elektriske biler. Tiltakene blir delvis finansiert av økt skatt for rike og selskaper.

Presidenten har fra før fått gjennom en omfattende satsing på infrastruktur.

Splittende debatt

Frikjennelsen av Rittenhouse kommer på et tidspunkt hvor Biden forsøker å holde demokratene konsentrert om å få gjennomført Build Back Better og å snu den negative trenden i oppslutningen. Dommen fyrer på ny opp under debatten om rase, vigilantevirksomhet og politivold.

Etter frifinnelsen kom Biden med en forsiktig uttalelse, der han ga uttrykk for respekt for juryens beslutning. Men i en skriftlig uttalelse i etterkant sier han at han i likhet med mange amerikanere er «sint og bekymret» over at Rittenhouse ble frifunnet.

Samtidig vil flere representanter for Republikanerne løfte opp Rittenhouse som sin nyeste helt i landets «kulturkrig,» et uttrykk som viser til rivaliserende måter å se sin egen kultur og verden på, og som beskriver det svært polariserte debattklimaet i USA.

De republikanske kongressmedlemmene Paul Gosar og Matt Gaetz har til og med sagt at de vil ansette Rittenhouse som praktikant. Mandag har Fox News ryddet plass til et stort TV-intervju med 18-åringen.

Mellomvalg i 2022

En annen republikaner, kongressmedlemmet Lauren Boebert, uttalte lørdag at en sterk reaksjon på frifinnelsen fra demokratene ville tjene hennes parti i mellomvalget neste år.

– Det virker som om de liberale vil at selvforsvar skal være ulovlig. De kan jo forsøke å gå til valg på det i 2022 og se hvor langt de kommer med argumentet blant vettuge amerikanere, tvitret Boebert.

Det nylige guvernørvalget i Virginia viser at å angripe demokratene på kulturelle verdier, som rase og rettigheter for transseksuelle, kan være en god strategi for republikanere når de skal forsøke å mobilisere velgerne som støtter Trump, men som er ikke er så glad i Det republikanske partiet, mener Christopher Borick.

Men det er ikke uten risiko.

– Jeg vet ikke om det er veldig lurt hvis du forsøker å nå urbane, moderate velgere med høyt utdanning i mellomvalget i 2022. De synes kanskje ikke frifinnelsen av Rittenhouse er feil, men kan fortsatt være skeptiske til å hylle ham som en helt, sier Borick.

I guvernørvalget i Virginia 2. november gikk republikaneren Glenn Youngkin av med seieren. Det er første gang på tolv år at delstaten velger en republikansk guvernør.

Politi- og stemmereform

Allerede før dommen falt i Rittenhouse-saken har Biden opplevd press fra egne rekker over mangelen på reformer av politiet og valgsystemet.

I oktober uttalte Biden at den politiske prosessen kan virke demotiverende, men ba tilhengerne sine om å beholde troen.

Borgerrettighetsforkjempere på sin side er frustrert over at Biden ikke har vært aktiv nok i å promotere en ny lov som bærer navnet til George Floyd. Det var etter at politiet i Minneapolis drepte Floyd at raseopptøyene i USA virkelig blusset opp i 2020.

Tidligere denne uken signerte Biden tre lover som skal gi hjelp til politiet. Da nevnte han så vidt lovforslaget, og ba lovgivere fra begge partier om å samarbeide for å få det gjennom.

– Den er det neste på dagsordenen, sa Biden.