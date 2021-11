Hvis du lar do-lokket stå oppe mens du trekker ned, kan bakterier og virus bli hengende i lufta i 30 minutter

Marte Dæhlen - Forskning.no

Bakterier og virus som virvles opp fra åpne do-lokk kan spre seg utover en meter.

Grundig håndvask og håndspriting er nå en selvfølge for de fleste, takket være coronapandemien.

Tidligere har forskere testet hvor lenge coronaviruset overlever i lufta, på plast, metall og papp og gitt oss tips om hvordan vi skulle vaske klærne våre.

De har også testet hvor mye virus som spres når vi synger.

Nå har australske forskere sett nærmere på offentlige toaletter.

De viser hvor mye åpne do-lokk, søppelbøtter og tette rør i vasken har å si for spredning av smitte på toaletter i restauranter, arbeidsplasser, kjøpesentre og universiteter.

Hud- og avføringsbakterier

Den nye studien, som ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science of the Total Environment, er en gjennomgang av andre studier på covid-19-smitte og offentlige toaletter.

Forskerne gikk gjennom 38 ulike studier fra 13 land.

Gjennomgangen viser at offentlige toaletter er fulle av bakterier og virus.

For eksempel identifiserte forskerne en hel del tarm- hud- og avføringsbakterier, samt virus fra luftveiene, noe som utgjør en risiko for smitte.

Likevel finner forskerne lite bevis for at folk faktisk blir smittet med covid-19 på toalettene.

Men forskerne så også på andre smittsomme sykdommer.

Det viser seg at dårlig håndvask og håndtørkere, nedtrekk med åpent do-lokk, dårlig vask av overflater, tette vasker og søppelbøtter uten lokk bidro til høye forekomster av bakterier og virus på toalettene.

Ingen stor risiko

Nå som flere land åpner opp, etterlyser forskerne flere studier på SARS-CoV-2-smitte fra offentlige toaletter.

– Folk har vært bekymret for at de kan bli smittet ved å bruke offentlige toaletter under pandemien. Men hvis du begrenser tiden du er der, vasker og tørker hendene dine ordentlig, lar være å bruke mobiltelefonen, spise eller drikke der inne, er risikoen lav. Det gjelder særlig på toaletter som blir grundig og ofte vasket, sier professor Erica Donner ved University of South Australia i en pressemelding

– Men selv om det er lite bevis for å bli smittet med Covid-19 fra toalettene, er de fulle av bakterier, særlig de som blir ofte brukt og ikke vasket god nok.

Å trekke ned mens do-lokka ligger oppe

Donner og kollegaene hennes undersøkte spesielt hvor mye bakterier og virus som kommer fra selve toalettene.

De så at toaletter som blir trukket ned, kan spre partikler over en og en halv meter, der flere av dem ble hengende igjen i luften i mer enn 30 minutter.

Jörn Klein er forsker ved Universitetet i Sørøst-Norge med mikrobiologi og smittevern som spesialfelt.

Han forteller til forskning.no at det er flere studier som har vist at det å trekke ned i toalettet produserer såkalte aerosoler.

Det er små dråper i lufta som kan inneholde virus.

Ikke mulig å gå fra et åpent do-lokk

Klein understreker i likhet med de australske forskerne, at det ikke finnes studier som viser at åpne do-lokk kan føre til smitte med SARS-CoV-2.

– Men innenfor smittevern er det utrolig viktig å være føre var, skriver han i en epost til forskning.no.

Han forteller om enkelte offentlige toaletter der det ikke er mulig å trekke ned uten å legge ned lokket. Det er gjort helt bevisst, for å unngå smitte, forteller Klein.

Det er nemlig slik at offentlige toaletter kan bidra til spredningen av andre virus enn coronavirus, som smitter via mage og tarm.

– Alle som skyller og ikke lukker lokket blir utsatt for mange mikroorganismer, forteller Klein.

Hjelpsomme bakterier





Ikke alle disse mikroorganismene er farlige for oss.

– Mange mikroorganismer som finnes på toaletter, er for det meste miljø- og vannbakterier som ikke utgjør en stor smittefare, ifølge Klein.

Noen av dem er til og med veldig hjelpsomme: De utfordrer immunforsvaret vårt og trener det.

– I utgangspunktet er det ingen grunn til panikk med det første, for det at vi distribuerer mikroorganismer på badet via toalettspyling, er ikke noe nytt, påpeker Klein.

– Men i tider med corona-pandemi er det imidlertid fornuftig å venne seg til rutine når det kommer til toaletthygiene – spesielt i offentlige rom.

Fant virus i avføring

Klein oppsummere de viktigste hygienetiltakene på offentlige toaletter slik:

Før du bruker toalettet, rengjør setet da viruspartikler kan ha lagt seg på overflaten.

Senk toalettlokket før spyling.

Vask hendene nøye etter spyling, da viruspartikler også kan være på spyleknappen eller dørhåndtaket.

– Disse instruksjonene bør også følges uavhengig av Covid-19, mener Klein.

– Spesielt om vinteren, når norovirus-infeksjoner stiger igjen i Norge. Dette viruset kan faktisk overføres gjennom avføringen til syke mennesker eller gjennom direkte kontakt med aerosoler, forteller Klein.

