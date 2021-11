Polen advarer om økende trykk på grensene

NTB

Polens statsminister Mateusz Morawiecki advarer om at det vil komme nye migrantstrømmer. Denne gang fra Afghanistan og Usbekistan.

– Situasjonen kan bli enda vanskeligere. Det vil sannsynligvis komme forsøk på å bruke krisen i Afghanistan som en ny akt i migrantkrisen, ved å misbruke Vestens dårlige samvittighet over uttrekningen fra landet.

Morawiecki kom med uttalelsene på en pressekonferanse etter møter med lederne i Estland, Latvia og Litauen.

I likhet med Polen har de tre landene hatt problemer med migranter på grensa mot Hviterussland.

Lederne for landene på EUs østre grense sier at migrantkrisen har styrket samarbeidet dem imellom, og at felles handling er nødvendig.

Søndag opplyste polske grensevakter om at 100 «svært aggressive» migranter og flyktninger hadde forsøkt å krysse grensa fra Hviterussland lørdag.

Polen viser tilbake alle som forsøker å krysse grensen, og sier de beskytter hele EU og Nato.