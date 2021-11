Sjeldent Einstein-manuskript under hammeren

NTB

En manuskript der Albert Einstein la grunnlaget for sin relativitetsteori skal auksjoneres bort i Paris. Prisanslaget ligger på mellom 2 og 3 millioner euro.

Summen tilsvarer mellom 20 og 30 millioner kroner. Om prisen blir så høy avgjøres tirsdag, når Christie's skal gjennomføre auksjonen på vegne av auksjonshuset Aguttes.

– Dette er uten tvil det mest verdifulle Einstein-manuskriptet som noen gang er lagt ut for auksjon, heter det i en uttalelse fra Christie's.

Dokumentet er på 54 sider og ble håndskrevet i 1913 og 1914 i Zürich i Sveits av Einstein og den sveitsiske ingeniøren Michele Besso. Ifølge Christie's er Besso å takke for at dokumentet ble bevart. Det antas at Einstein selv neppe ville ha brydd seg med å ta vare på noe han anså som et enkelt arbeidsdokument, ifølge Christie's.

Einstein døde i 1955, 76 år gammel. Han regnes som en av de aller fremste fysikerne gjennom historien og revolusjonerte feltet med sin relativitetsteori. Han sto også for store bidrag til kvantefysikk-teorien Einstein ble tildelt nobelprisen i fysikk i 1921.