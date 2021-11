Jeremy Clarkson: – Jeg tenker på døden hver dag

Jeremy Clarkson under en tenniskamp i sommer. 61-åringen har innsett at alderen begynner å ta ham igjen.

Den britiske motorentusiasten og tv-programlederen har innsett at helsa begynner å ta ham igjen.

Han er kjent for å være den frittalende TV-verten, en egenskap som til slutt kostet ham jobben som vert for Top Gear på BBC. Ved juletider i fjor fryktet han at tiden hans var omme, da han fikk coronaviruset og ble svært syk.

Coronaskrekk

– Siden jeg er 60 og feit, har røyket en halv million sigaretter og har hatt dobbel lungebetennelse, trodde jeg at jeg kom til å dø alene i et ensomt plasttelt, fortalte han da til The Sunday Times.

Han slapp heldigvis sykehusinnleggelse og kom seg helskinnet gjennom opplevelsen, men det satte sine spor.

– Jeg pleide å tro at jeg ville ta min siste sigarett i en alder av 107 og bare dø. Men jeg sluttet å røyke for fire år siden. Da faren min døde i en alder av 61 så tenkte jeg; Det var en ganske god omgang. Nå er jeg selv 61 år. Om jeg døde nå, ville jeg blitt rasende. Jeg er ikke i nærheten av å være ferdig, sier Clarkson i et lengre intervju med The Guardian.

Helseproblemer

Han forteller om problemer med rygg og knær, samt at lungene skriker om han setter seg på en sykkel.

– Så ja, jeg tenker på døden hver dag. Der har du tittelen din. Om 40 år vil jeg være død og ingen kommer til å huske meg, sier han spøkefullt til The Guardian.

Før han følger opp:

– Likevel kommer sikkert en eller annen kanal til å fortsatt sende Top Gear i reprise.

Clarkson er mest kjent blant nordmenn for å ha ledet BBCs Top Gear i 13 år. Han fikk sparken av BBC etter angivelig å ha slått ned en produsent. Han og hans medverter Richard Hammond og James May startet da et nytt program, The Grand Tour, på Amazon Prime.

For tiden er han mest aktuell med sesong to av TV-serien Clarksons Farm - der han forsøker seg som bonde.