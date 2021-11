Rosa pandaer, Ole Brumm og flaggermussuppe – slik irriterer en poplåt Kinas ledere

NTB

Både kinesiske nettbrukere, Xi Jinping og hele staten får gjennomgå i den nye poplåten «Fragile» – som bryter barrierer i Asias popverden.

Med mer enn 30 millioner visninger på YouTube har låten «Fragile» («Skjør») klart å oppnå noe som fram til nå har vært utenkelig – den har blitt en kommersiell suksess samtidig som den gjør Kinas autoritære ledere rasende.

I den såkalte Mandopop-industrien – pop på mandarin – kan irritasjon i Beijing fort bety slutten på karrieren. Den malaysiske rapperen Namewee og den australske sangeren Kimberley Chen har gått imot trenden.

Bare noen dager etter at den ironiske kjærlighetssangen ble sluppet i oktober var statssensuren på plass og fjernet dem fra nettet i Kina, noe som sikret at de ble svartelistet i det største mandarinspråklige markedet. Sangen traff imidlertid svært godt i andre deler av Asia, samt blant den kinesiske diasporaen.

Sjargong

Professor DJ Hatfield ved National Taiwan University i Taipei mener slik svartelisting ofte er den beste reklamen man kan få.

For den som ikke kan sjargongen høres «Fragile» ut som en hvilken som helst sukkersøt ballade. Allerede før musikken starter hører man imidlertid tekstlinjen: «Vær forsiktig om du er skjør og rosa.»

Det er en referanse til «de små rosa» – de store mengdene nasjonalistiske nettbrukerne i Kina som kommenterer på alt de regner som et angrep mot landet eller partiet.

– Moren din er død

Musikkvideoen inneholder blant annet en panda som danser i rosa drakt – også det en åpenbar referanse til Kina. I refrenget beklager sangerne til noen som er skjør - og ikke takler kritikk.

Namewee går til og med i brytekamp med den store pandaen, mens han synger «Du sier NMSL til meg når du blir sint.» I det kinesiske nettlandskapet er NMSL en forkortelse for «ni ma si le» – «moren din er død,» og brukes ofte i sinte kommentarer på internett.

Under en krangel om coronaviruset i fjor begynte thailandske nettbrukere å framstille kinesiske nasjonalister som roboter som skriver NMSL hver gang de ser noe de er uenige med.

Ole Brumm

Låten går stort sett utover Kinas nasjonalistiske nettbrukere, men landets leder Xi Jinping slipper heller ikke unna.

Han har lenge blitt framstilt som en etterligning av Ole Brumm, og den kinesiske sensuren fjerner ofte referanser til den lille bjørnen i skogen. Derfor synger Namewee blant annet om hvordan Ole Brumm kan få de som går imot sensuren til å forsvinne.

På et tidspunkt handler teksten om hvordan den skjøre personen i sangen «svelger eplet og forbyr ananasen.» Eplet er en referanse til Hongkong-avisa Apple Daily, som kinesiske myndigheter tvang til å stenge under den nye nasjonale sikkerhetsloven.

Ananasen handler om at Kina nylig har forbudt import av frukten fra Taiwan. Sistnevnte ble tatt på senga, men taiwanske og japanske forbrukere kjøpte opp de mange ananasene som ble til overs. Både Namewee og Chen holder for tiden til i Taiwan.

Flaggermussuppe

De to synger også om kinesernes angivelig voldsomme appetitt for «hunder, katter, flaggermus og snikekatter.» Idet denne verselinjen synges får Namewee en stor skål med suppe av pandaen – med et flaggermusleketøy oppi.

Det leses som en referanse til teorien om at det var flaggermussuppe som startet coronapandemien, en teori som er blitt avvist av de fleste kilder.

Samtidig er myten om flaggermussuppe blitt brukt mot både Kina og mange asiater som bor på andre kontinenter under pandemien – ofte på rasistisk vis. Dette poenget bruker kinesiske statsmedier som begrunnelse for svartelistingen av Namewee og Chen.

– Den ondsinnede sangen møtte på misnøye fra kinesiske nettbrukere, skrev den statlige tabloidavisa Global Times.