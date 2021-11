«Tiger King» overført til nytt fengselssykehus for kreftbehandling

Dyrerettsaktivisten Carole Baskin, grunnlegger av Big Cat Rescue, på sin eiendom nær Tampa i Florida. Joe Exotic er fengslet for å ha prøvd å hyre to ulike menn til å drepe henne. Arkivfoto: Loren Elliott / Tampa Bay Times via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Joe Exotic, kjent som «Tiger King», er flyttet fra et fengselssykehus i Texas til et fengselssykehus i North Carolina for videre behandling av prostatakreft.