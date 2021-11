Våpen gikk av ved uhell i sikkerhetskontroll på flyplass i USA

NTB

Et våpen gikk av ved et uhell da bagasjen til en mann ble sjekket i sikkerhetskontroll på flyplassen i Atlanta i USA.

Hendelsen førte til at trafikken på en av landets mest hektiske flyplasser ble innstilt i to timer lørdag ettermiddag lokal tid.

Våpeneierens bagasje gikk gjennom røntgenmaskinen da det ble avdekket «en forbudt gjenstand» i bagen. Eieren fikk beskjed om å ikke åpne bagen, men strakk likevel hånden inn i bagen for å ta ut gjenstanden, som viste seg å være et skytevåpen. Det gikk da av ved et uhell. Passasjeren løp da fra området og ut av flyplassbygningen, opplyser luftfartsmyndigheten TSA.

Hendelsen skapte oppstyr i sosiale medier der folk la ut bilder og video etter å ha hørt lyden av skudd. TSA opplyser ikke om det gikk av ett eller flere skudd, men uttaler at ingen ble truffet. Derimot ble tre personer skadd da det oppsto kaos på stedet idet folk begynte å løpe.

Det var natt til søndag norsk tid ikke umiddelbart klart om passasjeren som løp fra stedet, ble stanset og om våpenet er tatt hånd om. Flyplassledelsen selv opplyser at verken passasjerer eller ansatte var i noen fare.

– Hendelsen understreker viktigheten av å sjekke om det er farlige gjenstander blant personlige eiendeler før man drar til flyplassen, påpeker TSA.

Skytevåpen er tillatt i innsjekket bagasje så lenge de er uladd og låst i våpenkasse, ifølge luftfartsmyndighetene.