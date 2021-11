Nye demonstrasjoner i Nederland lørdag

Tusenvis av mennesker demonstrerte mot koronatiltak i Amsterdam lørdag, til tross for opptøyene i Rotterdam dagen før.

NTB

Etter at 51 personer ble arrestert og sju skadd under opptøyene i Rotterdam fredag, avlyste en gruppe sine planer for nye demonstrasjoner i Amsterdam. Likevel har flere tusen mennesker demonstrert i den nederlandske hovedstaden lørdag.

Fredag forrige uke gikk Nederland inn i en ny delvis nedstenging. Serveringssteder, barer og restauranter må stenge kl. 20, mens butikker som selger ikke-nødvendige varer, må stenge kl. 18. Befolkningen blir rådet til ikke å ha flere enn fire gjester og å jobbe hjemmefra så mye som mulig.

I tillegg er det planer om å utelukke uvaksinerte fra blant annet barer og restauranter.

I tillegg til Amsterdam har mange demonstrert i byen Breda, sør i landet. Begge steder er det snakk om fredelige demonstrasjoner.

Den delvise nedstengingen er planlagt å vare i ytterligere to uker.