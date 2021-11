Første coronarelaterte dødsfall på Grønland

NTB

En eldre mann på Grønland, som har vært innlagt med coronasmitte, døde lørdag. Det er det første coronarelaterte dødsfallet på øya.

Den døde har vært lagt inn på sykehus i Upernavik, opplyser helsemyndighetene på den selvstyrte øya lørdag.

– Ethvert dødsfall er en tragedie. Dessverre er vi her i landet på et stadium i epidemien hvor det er helt forventet at sykdommen vil koste menneskeliv og utvikle seg som i andre steder i verden, sier landslege Henrik L. Hansen til avisa Sermitsiaq. AG.

De siste dagene har det vært en økende smittetrend i Upernavik hvor det bor om lag 1.000 mennesker.