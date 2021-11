Smitterekord i Slovakia – over 9.000 nye smittetilfeller siste døgn

NTB

Slovakia har registrert 9.171 nye smittetilfeller på et døgn lørdag. Det er første gang landet opplever mer enn 9.000 smittetilfeller på et døgn.

71 prosent av de smittede er ikke vaksinert. Nesten 3.000 coronapasienter får sykehusbehandling. Landet har en befolkning på om lag 5,5 millioner.

Til tross for at dødstallene stiger i Slovakia, har regjeringen nylig latt være å innføre nye restriksjoner for å begrense smitten. Nabolandet Østerrike, som også har hatt økt smitte de siste dagene, har introdusert strenge smittevernregler for å stoppe spredningen av viruset.

På fredag opplyste helsemyndighetene i Bratislava at planen om å kreve at folk må vise coronastatus for å komme på jobb vil bli utsatt på ubestemt tid. Coronastatus innebærer status for vaksinasjon, gjennomgått sykdom eller negativ test.