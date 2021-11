The Times: United-styret har innkalt til krisemøte

United-styret skal ha krisemøte for å diskutere Ole Gunnar Solskjærs framtid i klubben. Foto: Frank Augstein / AP / NTB

NTB

Manchester United-styret har innkalt til et digitalt krisemøte etter lagets forsmedelige 1-4-tap for Watford, melder britiske The Times.