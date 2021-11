Østerriksk ungdom planla å sette fyr på politifolk i coronaprotest

Politikonstabler i Wien sjekket vaksinestatus til folk fredag. Foto: Lisa Leutner / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

To gutter på 16 år og en mann på 20 år i Østerrike har i avhør sagt at de planla å helle bensin over politifolk og sette fyr på dem, i protest mot coronatiltak.