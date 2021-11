Jordskjelv og fortsatt lavastrøm på La Palma

Forskere foretar målinger der lavastrømmen ender opp i sjøen på La Palma. Foto: Taner Orribo / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Et jordskjelv med styrke på 5,1, det kraftigste siden vulkanutbruddet startet for to måneder siden, rystet fredag kanariøya La Palma. Lavastrømmen fortsetter.