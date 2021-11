Biden redder to kalkuner fra å bli spist opp

President Joe Biden gløtter forbi Peanut Butter etter at kalkunen, sammen med Jelly, ble benådet i en seremoni i rosehagen i Det hvite hus fredag. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

NTB

USAs president Joe Biden har tradisjonen tro benådet to kalkuner før takksigelsesdagen. Men millioner av deres artsfrender er ikke like heldige.

– Hver amerikaner ønsker det samme. De ønsker å kunne se kalkunene i øynene og si til dem at alt kommer til å bli bra, sa Biden i en humorfylt tale.

De to store hvite kalkunene heter Peanut Butter og Jelly. De fikk innvilget benådningen i en seremoni i rosehagen utenfor Det hvite hus fredag.

Torsdag i neste uke er det takksigelsesdag i USA der familier på tradisjonelt vis samler seg rundt bordene og spiser kalkun.

– I stedet for å få et siste stikk, får disse to kalkunene en ny dose i dag, sa Biden, i en humoristisk henvisning til myndighetenes beslutning om å tilby ekstra vaksinedoser til folk.

– De heldige kalkunene var blitt valgt ut på bakgrunn av sitt temperament, fremtoning, og jeg vil anta, vaksinestatus, sa Biden med humoristisk snert i talen.

Peanut Butter og Jelly får nå leve trygt resten av sine liv hos Purdue University i Indiana, uten å risikere å havne på amerikanske matbord.

Tradisjonen med å benåde to kalkuner i forkant av høsttakkefesten ble innført av president George H.W. Bush i 1989.