Richard Ayvazyan og Marietta Terabelian jaktes av FBI etter coronasvindel

Ayvazyan og Terabelians nære familie mistenker at de to kan ha blitt kidnappet.

Ekteparet forlot de tre barna sine og rømte fra FBI for tre måneder siden. FBIs jakt pågår fortsatt.

Richard Ayvazyan (43) og kona Marietta Terabelian (37) sto overfor hver sin fengselsdom etter å ha deltatt i det CNN beskriver som en massiv coronasvindel. I august kuttet foreldrene fotlenkene sine og rømte fra hjemmet sitt i California.

Bak seg etterlot de tre barn på 13, 15 og 16 år.

Fikk brev

De tre barna fikk ikke tatt farvel, men foreldrene la igjen et brev før de rømte.

«Vi kommer til å være sammen igjen en dag. Dette er ikke et farvel, men en kort pause fra hverandre», sto det i brevet ifølge Ayvazyans advokat.

Selv om paret fortsatt er på frifot, med FBI i hælene, gikk rettssaken sin gang denne uken. Dommeren dømte Ayvazyan til 17 og Terabelian til 6 år i fengsel. Ekteparet skal sammen med flere andre ha stjålet mer enn 20 millioner dollar fra en støtteordning som egentlig var ment for mindre bedrifter som slet under pandemien.

Det er fortsatt usikkert om Richard Ayvazyan var mesterhjernen bak svindelen, men av de åtte personene som så langt er dømt i saken, har ingen fått i nærheten av en like hard straff som ham. Broren hans, Artur Ayvazyan, er også dømt i saken, og har fått fem år i fengsel.

– De siktede brukte coronakrisen til å stjele millioner av dollar fra en sårt trengt ordning som var ment for mennesker og bedrifter som lider av de økonomiske følgene fra den verste pandemien på et århundre, sa dommer Tracy L. Wilkison.

Kjøpte luksusvillaer

Ifølge rettsdokumenter og bevis som ble fremlagt i retten, brukte Ayvazyan-brødrene falske eller stjålne identiteter for å legge inn nærmere 150 falske søknader for bedrifter i San Fernando Valley. De stjålne identitetene tilhørte enten døde personer, eller utvekslingsstudenter som tidligere har studert i USA.

Pengene de svindlet til seg skal de ifølge CNN ha brukt på tre luksusvillaer, gull, diamanter, møbler og luksusklokker.

Kan ha blitt kidnappet

FBI har satt en prislapp på 20.000 dollar til den som kan tilby informasjon som leder til at ekteparet blir funnet.

– Ayvazyan har blitt anklaget for å ha konspirert med flere personer, og bare et knippe av dem er siktet. Så hvis han virkelig er lederen, kan det være noen der ute som ikke vil at han skal snakke, sier Ayvazyans advokat, Ashwin J. Ram.

Ifølge advokaten skal det ha vært skrevet noe i brevet de etterlot seg om at de ble nødt til å dra på grunn av farene familien sto overfor.