Bidens pakke for infrastruktur og klimatiltak stemt gjennom i Representantenes hus

NTB

En stor del av Joe Bidens Build Back Better-plan ble fredag stemt gjennom i Representantenes hus. Loven vil blant annet styrke det sosiale sikkerhetsnettet.

220 representanter stemte for forslaget, mens 213 stemte mot. Loven skal nå videre til behandling i Senatet, hvor alle de 50 demokratiske representantene må støtte forslaget for at det skal gå gjennom. Men senator Joe Manchin (D) fra West Virginia har uttrykt bekymring for loven.

Dermed er det duket for politisk kamp mellom de moderate og progressive kreftene innad i det demokratiske partiet i tiden framover, og det er svært sannsynlig at det vil bli gjort endringer i lovforslaget.

Pakken omfatter 2.100 sider med tekst og inneholder blant mye annet penger til gratis barnehage, subsidier til barnepass, helsetjenester for eldre og annen eldreomsorg, samt tiltak for ren energi og elektriske biler delvis finansiert av økt skatt for rike og selskaper.

Bidens opprinnelige forslag var på 3.500 milliarder dollar, men en så stor pakke falt i dårlig smak selv hos partifeller. Krisepakkens størrelse ble senere nedskalert til 1.750 milliarder dollar.

Loven kommer i kjølvannet av en infrastrukturpakke, som ble stemt gjennom begge kamrene med stemmer fra begge partier.