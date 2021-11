Flere hundre migranter har forsøkt å ta seg inn i Polen fra Hviterussland

Hviterussiske myndigheter har fjernet flere migrantleirer ved grensen mot Polen. Samtidig er over 400 irakere sendt hjem fra Hviterussland til Irak.

NTB

Flere hundre personer har forsøkt å ta seg over den hviterussiske grensen og inn i Polen til tross for tegn på at migrantkrisen er i ferd med å dempes.