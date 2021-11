Streng kinesisk coronastrategi skaper utmattelse og frustrasjon

En kommunearbeider leverer mat til en boligblokk som er avstengt på grunn av coronautbrudd i Ruili i sommer. Foto: Wang Guansen/Xinhua via AP, File/NTB

NTB

I nærmere to år har Kina hatt noen av verdens strengeste coronarestriksjoner. Nå har noen kinesere begynt å få nok.

Den såkalte zero-covid-strategien er ubønnhørlig – grenser stenges, områder stenges ned og det innføres massetesting for enkelttilfeller.

Kostnadene kjennes godt i byer som Ruili, som ligger langs grensa med Myanmar og har 210.000 innbyggere. Her har det vært tre store nedstenginger og hyppig massetesting, og mange småbedrifter er på konkursens rand.

Lin, som nekter å oppgi sitt fulle navn av frykt for represalier fra myndighetene, sier gullsmedbutikken hans henger i en tynn tråd. Turister og kunder holder seg unna på grunn av coronarestriksjoner.

– Vi fortsetter å holde åpent, men det er på hengende håret, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Deltavarianten er tøff

Tidligere denne måneden stilte professor Guan Yi fra University of Hongkong spørsmål ved Kinas coronastrategi i et intervju som har blitt delt blant mange.

Hans argument er at Kina ikke kan foreta massetesting til enhver tid, eller dele ut oppfriskningsdoser av vaksinen uten nok data på virkningsgraden deres.

Kina klarte i stor grad å stanse de første bølgene av coronaviruset, men deltavarianten har vist seg å være en tøffere nøtt å knekke. Det er registrert tilfeller i over 40 byer de siste ukene, og områder med millioner av innbyggere er stengt ned.

Dette skjer til tross for at smittetallene er langt lavere enn i mange andre land.

Hund ble slått i hjel

Bryllup er blitt avlyst, begravelser innskrenket og forkortet, skoler stengt, og flyavganger avlyst. Noen ganger har det siste ført til at tusenvis av turister blir strandet.

I sosiale medier oppsto det voldsomme reaksjoner da helsearbeidere slo i hjel en hund med brekkjern mens eierne var i karantene. Rasende nettbrukere klagde over hvor strengt coronatiltakene blir satt ut i livet.

Ofte blir embetsmenn som ikke klarer å stanse smittespredningen sparket, og trusselen fører til at de tar drastiske grep. I en region ble det tilbudt store dusører for de som oppga informasjon om et coronautbrudd.

Tekniske problemer

Nå er det økende press mot sentrale myndigheter om å innføre en mer fleksibel politikk mot pandemien, mener Yanzhong Huang ved Council on Foreign Relations.

Tekniske problemer i en app førte til at en mann på jobbreise ikke fikk åpnet vaksinepasset sitt. Dermed fikk han heller ikke reist hjem, og han ble sittende fast. Historien skapte furore, og mannens opprørte kollega forklarte at han var vaksinert, hadde testet negativt og ikke hadde vært i risikoområder.

Myndighetene måtte innrømme at det hadde skjedd feil i enkelttilfeller. Tross dette mener analytikere det er usannsynlig at den stramme kinesiske coronapolitikken forandres før kommunistpartiets kongress i slutten av 2022.

Svake vaksiner

I tillegg håper trolig regjeringen på at de får tilgang på bedre vaksiner. Kina har godkjent fem kinesiskproduserte coronavaksiner, men tallene tyder på at de er mindre effektive enn de vestlige. Noen myndighetspersoner har i det stille stilt spørsmål ved hvor godt de virker mot deltavarianten.

Statlige medier tilbakeviser imidlertid all diskusjon om den kinesiske coronastrategien. Natasha Kassam ved den australske tenketanken Lowy Institute mener landets ledere kommer til å avvise frustrerte innbyggere som en minoritet.

Noen har gitt opp

I Ruili har til og med en tidligere varaordfører delt sin misnøye i sosiale medier. I et innlegg på appen WeChat skriver Dai Rongli at coronatiltakene «skviser alle tegn til liv ut av byen.»

Lokale medier melder at et lite barn i Ruili har måttet ta 70 coronatester. En videoskaper fortalte at han har vært tvunget til å bruke opp alle sparepengene sine på leie til kontoret sitt, ettersom han ikke har noen inntekt i øyeblikket.

For noen er det allerede nok. En annen gullsmed har forlatt byen med familien sin.

– Det går ikke an å drive forretninger i Ruili nå, sier gullsmeden, som heter Wen til etternavn.